На Ямале запретят продажу электронных сигарет подросткам

На Ямале разработан законопроект, устанавливающий ограничения на территории автономного округа розничной продажи и распространения несовершеннолетним электронных систем доставки никотина.

Инициативу обсудили сегодня на заседании комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Как пояснил руководитель комитета Сергей Харючи , законопроект разработан для защиты здоровья несовершеннолетних.

На фоне запретов на курение в общественных местах испарители — как еще называют новомодное устройство, стали для многих альтернативой обычным сигаретам. При этом врачи утверждают, что они ничуть не безопаснее обычных сигарет. Эксперты установили, что основными компонентами раствора, помимо никотина, являются пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальдегид и другие, вызывающие рак, вещества. От ежедневного вдыхания химических соединений страдают система кровообращения, нервная система, сосуды, почки, печень.

— Мы хотим видеть нашу молодежь здоровой. К сожалению, есть категория людей, которая старается заработать на наших детях. Поэтому мы хотим оградить нашу молодежь от вредного воздействия на их здоровье. Законом будут установлены должностные лица, которые наделяются полномочиями составления административных протоколов за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, — прокомментировал депутат.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании окружного парламента 22 марта.