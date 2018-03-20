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Дубненские пожарные вынесли щенков из огня
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Дубненские пожарные вынесли щенков из огня 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На улице Векслера в Дубне пожарные потушили возгорание в старом помещении хоровой школы. Люди не пострадали, но пожарным удалось спасти несколько щенков, сообщил телеканал «360».
«Горит хоровая школа» — такое сообщение поступило в диспетчерскую пожарной службы Дубны в начале девятого вечера. Через три минуты первые пожарные подразделения уже были на улице Векслера.
Загорание действительно произошло в хоровой школе, но — в ее старом помещении, которое сейчас не эксплуатируется. Людей в здании не было, однако помощь спасателей пришлась очень кстати. В помещение удалось обнаружить несколько щенков, которые забились в угол, напуганные дымом. Несмотря на сопротивление четвероногих малышей, пожарным удалось эвакуировать и спасти их всех.
На происшествии работали три пожарные машины, 11 человек занимались тушением огня. Горел подвал. Площадь не очень большая — 7 квадратных метров. Но угроза была серьезная. Поблизости — жилые дома, плотная застройка. Само здание — старое, заброшенное, внутри много мусора. Оно давно обесточено. Поэтому специалисты не рассматривают в качестве возможной причины возгорания неисправность проводки.
Предполагаемая причина загорания — неосторожное обращение с огнем. Вполне возможно, что лица, ведущие асоциальный образ жизни, там устраивали
какие-то  распития алкогольных напитков
Алексей Павлов, начальник отдела надзорной деятельности по г. Дубна МЧС России по Московской области.
После обнаружения источника огня его быстро потушили. Вся операция заняла около 30 минут.
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