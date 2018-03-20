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Холманских засомневался в реформе МЧС и попросил разместить в УрФО резерв Авиалесохраны
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Холманских засомневался в реформе МЧС и попросил разместить в УрФО резерв Авиалесохраны 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вопрос ликвидация ЧС и их последствий обсуждался сегодня в уральском полпредстве на выездном совещании под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева. «Помощь субъектам оказывают специально подготовленные парашютисты-десантники Авиалесоохраны, — это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем, на территории УрФО этот резерв отсутствует. Прошу вас поддержать наше предложение: сформировать и разместить федеральный резерв Россельхоза на территории одного из субъектов УрФО, например в Югре — географичсеском центре округа», — обратился Игорь Холманских к Николаю Патрушеву.
Полпред подчеркнул, что решение этого вопроса приобретает еще большую актуальность в связи с проводимой МЧС России реорганизацией.
«В марте прошлого года был ликвидирован уральский региональный центр МЧС России, который имел в своем составе авиационно-спасательный центр и обеспечивал координацию сил и средств систем С МЧС на уровне федерального округа. Передача этих полномочий Сибирскому региональному центру МЧС России, который находится за 2 тысячи км от нас в городе Красноярске существенно повлияло на эффективность работу существующей системы предупреждения и ликвидации ЧС. Подтверждением этого является в том числе, отсутствие на сегодняшнем заседании руководителя Сибирского регионального центра», — подчеркнул Игорь Холманских.
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