Холманских засомневался в реформе МЧС и попросил разместить в УрФО резерв Авиалесохраны 

Вопрос ликвидация ЧС и их последствий обсуждался сегодня в уральском полпредстве на выездном совещании под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева. «Помощь субъектам оказывают специально подготовленные парашютисты-десантники Авиалесоохраны, — это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем, на территории УрФО этот резерв отсутствует. Прошу вас поддержать наше предложение: сформировать и разместить федеральный резерв Россельхоза на территории одного из субъектов УрФО, например в Югре — географичсеском центре округа», — обратился Игорь Холманских к Николаю Патрушеву.
Полпред подчеркнул, что решение этого вопроса приобретает еще большую актуальность в связи с проводимой МЧС России реорганизацией.
«В марте прошлого года был ликвидирован уральский региональный центр МЧС России, который имел в своем составе авиационно-спасательный центр и обеспечивал координацию сил и средств систем С МЧС на уровне федерального округа. Передача этих полномочий Сибирскому региональному центру МЧС России, который находится за 2 тысячи км от нас в городе Красноярске существенно повлияло на эффективность работу существующей системы предупреждения и ликвидации ЧС. Подтверждением этого является в том числе, отсутствие на сегодняшнем заседании руководителя Сибирского регионального центра», — подчеркнул Игорь Холманских.