В защитных сооружениях гражданской обороны Москвы проводятся экскурсии

На юге Москвы в защитном сооружении района Орехово-Борисово Южное сегодня прошла познавательная экскурсия для учащихся школы № 949.

Как устроено одно из сотен защитных сооружений Москвы ребятам рассказал инженер ГУП СППМ Глеб Кузнецов

В начале своего рассказа он отметил, что в защитном сооружении гражданской обороны помимо помещения для укрываемых, должно быть помещение для хранение питьевой и технической воды, туалеты, двух— и трехэтажные нары, а также дизельная установка в изолированной комнате, а также пункт связи, медпункт, аварийные выходы на случай завала основного выхода. Вместимость подобного сооружения рассчитана от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Укрытие защищает от поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, радиоактивного и светового излучений, отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. В ходе рассказа, школьники узнали, что запас воды рассчитан на двое суток, а вот еду придется принести с собой.

Подобные защитные сооружения есть в любом районе столицы. Чтобы узнать ближайшее именно к вам, нужно обратиться в ГБУ «Жилищник» или районную управу, где вам расскажут, как действовать при поступлении сигнала «Внимание всем». В мирное время некоторые убежища и укрытия используются для стоянки автомобилей или как склады, а в случае угрозы помещения будут освобождены в течение 6 часов.