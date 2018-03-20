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Женщина, утонувшая в Краснодарском водохранилище, до сих пор не найдена
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Женщина, утонувшая в Краснодарском водохранилище, до сих пор не найдена 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
8 марта две семьи, жители Майкопского района, рыбачили в одной лодке. Вследствие сильного ветра легкомоторное судно перевернулось, из четырех человек спастись удалось лишь одной женщине — она сумела выбраться из холодной воды.
Тела двух мужчин были подняты на берег, но тело третьей погибшей, ей оказалась женщина, спасатели ищут уже одиннадцатые сутки. На данный момент в поиске участвуют 9 человек (в их числе — 5 водолазов), задействованы 3 единицы техники и три плавсредства, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.
С родственниками погибших работают психологи.
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