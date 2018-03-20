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Порядка 40 тысяч квадратных метров дорожных ям отремонтируют в Балашихе
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Порядка 40 тысяч квадратных метров дорожных ям отремонтируют в Балашихе 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
0 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах планируют отремонтировать в Балашихе в 2018 году. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В 2018 году мы планируем в Балашихе провести ремонт 40 тысяч квадратных метров дорожных ям и выбоин. Работы уже выполнены на 700 квадратных метрах. Для этого использовался специальный литой асфальт, позволяющий производить работы зимой
Сергей Юров.
Он пояснил, что в первую очередь были отремонтированы дороги в местах, по которым поступали обращения жителей. По словам Сергея Юрова, работы выполнены в микрорайонах Новое Измайлово, Салтыковка, Железнодорожный, на улицах Свердлова и Трубецкой.
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