Порядка 40 тысяч квадратных метров дорожных ям отремонтируют в Балашихе

0 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах планируют отремонтировать в Балашихе в 2018 году. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В 2018 году мы планируем в Балашихе провести ремонт 40 тысяч квадратных метров дорожных ям и выбоин. Работы уже выполнены на 700 квадратных метрах. Для этого использовался специальный литой асфальт, позволяющий производить работы зимой

Он пояснил, что в первую очередь были отремонтированы дороги в местах, по которым поступали обращения жителей. По словам Сергея Юрова, работы выполнены в микрорайонах Новое Измайлово, Салтыковка, Железнодорожный, на улицах Свердлова и Трубецкой.