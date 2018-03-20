Жительница Приморья видит поджог причиной пожара в приюте для бездомных

Жительница Владивостока заявила, что причиной пожара в приюте для бездомных является поджог.

Ее слова приводит ОТР. Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о пожаре в одном из частных домов Владивостока, в результате которого погибли четыре человека. Один из волонтеров рассказал, что трое погибших были прикованы к постели, а четвертый погиб из-за отравления угарным газом, так как помогал эвакуировать других постояльцев приюта.

Жительница города Татьяна Черкасова заявила, что причины пожара имеют криминальный характер: «Это поджог очевидно, потому что коридор, где мокрый пол — фактически оттуда начался пожар. Там ничего не может гореть. Я пришла к подруге — она погибла сегодня. Люди задохнулись просто именно от самого выхлопа, от дыма».

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также правоохранители выясняют, имели ли хозяева помещения право содержать в нем приют.