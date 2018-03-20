Природные пожары на Урале повредили более 280 тысяч гектаров леса

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 мар — РИА Новости . Природные пожары в 2017 году в Уральском федеральном округе (УрФО) повредили более 280 тысяч гектаров леса, это в 3,6 раза больше, чем в 2016 году, сообщил во вторник на совещании полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских

Николая Патрушева. Во вторник в Екатеринбурге проходит совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе с участием секретаря Совета безопасности РФ

"Немало бед приносят лесные пожары. В прошлом году на землях лесного фонда зарегистрировано более 1,5 тысячи пожаров, огнем повреждены или уничтожены леса на площади свыше 280 тысяч гектаров, что в 3,6 раза больше показателя 2016 года. Ущерб от лесных пожаров составил почти 3 миллиарда рублей", — сказал Холманских.

По его словам, существенную помощь в тушении лесных пожаров в период введения режима чрезвычайной ситуации оказывают специально подготовленные парашютисты, десантники Авиалесохраны.

"Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу . Вместе с тем на территории Уральского федерального округа этот резерв отсутствует. Прошу вас, Николай Платонович, поддержать наше предложение сформировать и разместить федеральный резерв Рослесхоза на территории одного из субъектов федерации в Уральском федеральном округе, например, в Югре , географическом центре федерального округа", — обратился полпред к Патрушеву.

Холманских уточнил, что решение этого вопроса приобретает еще большую актуальность в связи с проводимой МЧС России реорганизацией.