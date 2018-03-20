Заправку BP заставили ответить за сгоревший мотоцикл

Инцидент произошел 30 июля 2016 года на заправке BP, расположенной на 87-м километре МКАД. Владелец Harley-Davidson Fat Bob Владислав Лобанов попросил заправщика залить полный бак. Сотрудник АЗС оставил мотоцикл без внимания, отсечка на пистолете не сработала, в результате чего бак переполнился, топливо попало на горячие элементы выхлопной системы и воспламенилось.

Байк сгорел полностью, и его хозяин требовал возместить материальный и моральный ущерб в размере 1 099 000 и 500 000 рублей соответственно. Истец указывал на халатность заправщика, которая привела к пожару. В свою очередь, представители BP апеллировали к требованию заглушить мотоцикл за 15 метров до колонки и катить его руками, чего владелец не сделал. Урегулировать спор в досудебном порядке компания отказалась.

Проведенная судом пожарно-техническая экспертиза показала, что невыключение двигателя при въезде на АЗС не являлось причиной пожара, и два этих события не имеют причинно-следственной связи, а температура системы выпуска гораздо выше температуры воспламенения бензина. В результате заправка должна полностью возместить стоимость сгоревшего мотоцикла и заплатить государству штраф за отказ от выполнения законных требований потребителя в размере 514 000 рублей. А вот размер морального ущерба суд уменьшил в сто раз, до 5000 рублей.