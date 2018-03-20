В Сызрани два человека пострадали при столкновении автомобилей 

Автомобильная авария произошла накануне в Сызрани. В вечернее время водитель ВАЗ-2105 следовал по улице Кадровой в направлении Локомобильной. По информации ГУ МВД России по Самарской области, в районе дома № 33 46-летний рулевой нарушил требование правил дорожного движения и не уступил дорогу автомобилю Geely MK. В результате столкновения пострадали оба водителя. Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь, после чего назначили мужчинам амбулаторное лечение. По данному факту сотрудникам полиции предстоит провести проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области