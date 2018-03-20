После пожара на нефтяной скважине в Коми возбудили уголовное дело

СЫКТЫВКАР , 20 марта. / ТАСС /. Уголовное дело возбудили в Коми по факту пожара, произошедшего 10 апреля 2017 года нефтескважине №2 месторождения имени Алабушина в Усинском районе. Пожар потушили лишь спустя месяц, 7 мая, а ущерб только от выброса загрязняющих веществ в атмосферу оценили в 4 млн рублей, сообщили во вторник в прокуратуре Коми.

"Прокуратура Усинска провела проверку в отношении ООО «КомиКуэстИнтернешнл». Эта подрядная организация выполняла работы на нефтескважине №2 месторождения имени А. Алабушина, где 10 апреля 2017 года произошел пожар и был потушен 7 мая. Проверка установила, что должностные лица «КомиКуэстИнтернешнл» допустили нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах, которые повлекли за собой возгорание. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", — сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном органе ТАСС пояснили, что все это время шла проверка, призванная выяснить обстоятельства, причины пожара и оценить ущерб в полном масштабе. «Ущерб от выброса в атмосферу по информации управления Росприроднадзора, превысил 4 млн рублей. Помимо этого, возгорание на скважине создало реальную угрозу жизни и здоровью работникам предприятия», — отметили в прокуратуре