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Подозрительный портфель обнаружили в нижегородской больнице №33
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Подозрительный портфель обнаружили в нижегородской больнице №33 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
Подозрительный предмет обнаружили в нижегородской больнице № 33 Ленинского района днем во вторник, 20 марта. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Как рассказала корреспонденту ИА «В городе N» пациентка больницы, раньше времени были завершены процедуры, на которых она находилась, и всех присутствующих попросили покинуть помещение. Причиной переполоха стал портфель, оставленный кем-то около стола справок.
В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области информацию об эвакукции в больнице № 33 не подвердили.
«Возможно, хозяин портфеля быстро нашелся», — сказал сотрудник МВД корреспонденту ИА «В городе N».
Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали с Московского вокзала в Нижнем Новгороде.
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