Подозрительный портфель обнаружили в нижегородской больнице №33

Подозрительный предмет обнаружили в нижегородской больнице № 33 Ленинского района днем во вторник, 20 марта. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Как рассказала корреспонденту ИА «В городе N» пациентка больницы, раньше времени были завершены процедуры, на которых она находилась, и всех присутствующих попросили покинуть помещение. Причиной переполоха стал портфель, оставленный кем-то около стола справок.

«Возможно, хозяин портфеля быстро нашелся», — сказал сотрудник МВД корреспонденту ИА «В городе N».

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