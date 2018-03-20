Более 6 млрд руб. выделят в 2018 году для системы предупреждения ЧС в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 марта. / ТАСС /. Более шести млрд рублей будет выделено в 2018 году для развития Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (ЧС) в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2018 году. Об этом во вторник сообщил полномочный представитель президента в округе Игорь Холманских на выездном совещании Совета Безопасности под председательством секретаря ведомства Николая Патрушева

"В регионах разработан и утвержден комплекс мер по развитию территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На эти цели в 2018 году запланировано выделить более 6 млрд рублей. Однако не все задачи по обеспечению безопасности граждан решены. Об этом свидетельствует и то, что за прошлый год главой государства четырежды передавались поручения по вопросам защиты населения и территории от ЧС", — сказал он.

По словам Холманских, также комплексная система информирования и оповещения населения в пяти регионах УрФО уже введена в эксплуатацию. «В текущем году мы планируем завершение (работ) в Челябинской области », — отметил он.

Полпред добавил, что в 2017 году количество пожаров в УрФО снизилось на 6,2%, а число погибших в них на 12,7% по сравнению с 2016 годом.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций решает вопросы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. Для этого разработан комплекс мероприятий, обеспечивающий в мирное время защиту населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

Система объединяет в себя органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.