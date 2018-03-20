Полпред в УрФО предложил создать резерв Рослесхоза в ХМАО

В 2017 году на землях лесного фонда в УрФО было зарегистрировано более полутора тысяч пожаров, огнем повреждены или уничтожены леса на площади свыше 280 тыс. га, что в 3,6 раза больше показателя 2016 года. Ущерб от лесных пожаров составил почти 3 млрд рублей.

"Существенную помощь тушения пожаров в период введения режима ЧС субъекты РФ оказывают специально подготовленные парашютисты-десантники авиалесохраны. Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем на территории УрФО этот резерв отсутствует, поэтому прошу вас, Николай Платонович (Патрушев), поддержать наше предложение сформировать и разместить федеральный резерв Рослесхоза на территории одного из субъектов РФ в УрФО, например, в Югре , в географическом центре федерального округа ( город Ханты— Мансийск )", — сказал он.