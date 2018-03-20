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Полпред в УрФО предложил создать резерв Рослесхоза в ХМАО
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Полпред в УрФО предложил создать резерв Рослесхоза в ХМАО 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в округе Игорь Холманских в Уральском федеральном округе (УрФО) предложил создать резерв Рослесхоза в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). Об этом он сообщил во вторник на выездном заседании Совета безопасности под председательством Николая Патрушева.
В 2017 году на землях лесного фонда в УрФО было зарегистрировано более полутора тысяч пожаров, огнем повреждены или уничтожены леса на площади свыше 280 тыс. га, что в 3,6 раза больше показателя 2016 года. Ущерб от лесных пожаров составил почти 3 млрд рублей.
"Существенную помощь тушения пожаров в период введения режима ЧС субъекты РФ оказывают специально подготовленные парашютисты-десантники авиалесохраны. Это федеральный резерв, подведомственный Рослесхозу. Вместе с тем на территории УрФО этот резерв отсутствует, поэтому прошу вас, Николай Платонович (Патрушев), поддержать наше предложение сформировать и разместить федеральный резерв Рослесхоза на территории одного из субъектов РФ в УрФО, например, в Югре, в географическом центре федерального округа (город Ханты— Мансийск)", — сказал он.
По словам Холманских, решение этого вопроса приобретает «еще большую актуальность в связи с проводимой МЧС реорганизацией». «В марте прошлого года был ликвидирован Уральский региональный центр МЧС России, который имел в своем активе авиационно-спасательный центр. За прошлый год главой государства четырежды давались поручения по вопросам защиты населения и территорий о ЧС », — резюмировал Холманских.
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