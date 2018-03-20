В Псковское областное Собрание внесён законопроект по уточнению региональных полномочий в сфере лесных отношений 

В Псковское областное СОбрание поступил на рассмотрение проект областного закона «О внесении изменений в статью 1 закона Псковской области „О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на территории Псковской области“. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, предлагаемые поправки продиктованы нормами федерального законодательства: Лесным кодексом РФ определена возможность предоставления лесных участков лесного фонда для заготовки древесины по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В связи с этим будут уточнены полномочия органа исполнительной власти области в сфере природопользования, а именно процесс организации и проведения торгов. Законопроект будет рассмотрен согласно установленной процедуре: сначала документ обсудят на комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а затем на пленарном заседании регионального парламента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.