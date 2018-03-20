В Саратове мусоровоз оставил без отопления жилой квартал

Грузовая машина буквально снесла трубу отопления и оставила без тепла 6 домов и 2 детских сада.

Сегодня, 20 марта 2018 года, на проспекте Строителей мусоровоз врезался в трубу отопления у дома №34.

В результате столкновения никто не пострадал, однако дома, находящиеся в непосредственной близости, остались без тепла.

В настоящий момент замерзают жители 6 домов и 2 детских дошкольных учреждений. Очевидцы происшествия отмечают, что детсады сейчас отогревают с помощью тепловых пушек.