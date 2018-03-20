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В Саратове мусоровоз оставил без отопления жилой квартал
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В Саратове мусоровоз оставил без отопления жилой квартал 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Грузовая машина буквально снесла трубу отопления и оставила без тепла 6 домов и 2 детских сада.
Сегодня, 20 марта 2018 года, на проспекте Строителей мусоровоз врезался в трубу отопления у дома №34.
В результате столкновения никто не пострадал, однако дома, находящиеся в непосредственной близости, остались без тепла.
В настоящий момент замерзают жители 6 домов и 2 детских дошкольных учреждений. Очевидцы происшествия отмечают, что детсады сейчас отогревают с помощью тепловых пушек.
В пресс-службе компании ПАО «Т Плюс», нашему изданию сообщили, что последствия ЧП обещают устранить до 18:00.
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