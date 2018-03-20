«Уснул с сигаретой»: челябинец задохнулся при пожаре в квартире на Салавата Юлаева

Челябинцы сняли на видео последствия пожара в десятиэтажке на улице Салавата Юлаева, 17а, в результате которого 20 марта погиб хозяин квартиры.

— Сгорела квартира, говорят, есть погибший, — написала на 74.ru челябинка Елена. — Это произошло около часа дня. Приехали скорая, милиция и пожарные, до сих пор расчищают квартиру.

Момент «расчистки» попал на видео. С балкона квартиры выбросили на улицу злополучный диван.

Диван выбросили с балкона

— Сообщение о возгорании поступило в 12:27, через шесть минут прибыла первая машина, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. — Всего в тушении участвовали две автоцистерны и одна автолестница. По предварительным данным, очаг возгорания был на диване, мужчина курил. Соседи вызвали пожарную охрану, когда почувствовали задымление. Мужчина погиб, он задохнулся.

В многоэтажном доме обошлось без эвакуации. О ликвидации возгорания огнеборцы объявили в 12:45.