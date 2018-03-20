Ещё
«Уснул с сигаретой»: челябинец задохнулся при пожаре в квартире на Салавата Юлаева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уснул с сигаретой»: челябинец задохнулся при пожаре в квартире на Салавата Юлаева 

74.ru 6 часов назад
Фото: 74.ru
Челябинцы сняли на видео последствия пожара в десятиэтажке на улице Салавата Юлаева, 17а, в результате которого 20 марта погиб хозяин квартиры.
— Сгорела квартира, говорят, есть погибший, — написала на 74.ru челябинка Елена. — Это произошло около часа дня. Приехали скорая, милиция и пожарные, до сих пор расчищают квартиру.
Момент «расчистки» попал на видео. С балкона квартиры выбросили на улицу злополучный диван.
Диван выбросили с балкона
— Сообщение о возгорании поступило в 12:27, через шесть минут прибыла первая машина, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. — Всего в тушении участвовали две автоцистерны и одна автолестница. По предварительным данным, очаг возгорания был на диване, мужчина курил. Соседи вызвали пожарную охрану, когда почувствовали задымление. Мужчина погиб, он задохнулся.
В многоэтажном доме обошлось без эвакуации. О ликвидации возгорания огнеборцы объявили в 12:45.
74.ru: последние новости
«Управляющая компания от него отказалась»: в Челябинске обрушился фасад двухэтажного дома «Загорелись вещи в квартире»: высотку на северо-западе Челябинска окутало дымом Порадовали маршрутчики, удивили пешеходы: пожарные проверили челябинцев на уступчивость
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»56
Трамп все-таки поздравил Путина74
Над Су-57 нависла угроза59
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора229
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение