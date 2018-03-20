Ещё
В Соколиной горе в начале апреля откроется новый торговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Соколиной горе в начале апреля откроется новый торговый центр 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 6 часов назад
Здание, расположенное по адресу: улица Большая Семёновская, 17А, уже построено и введено в эксплуатацию.
— В торговом центре, как и в других социально значимых объектах, прошел полный комплекс проверок с лабораторно-инструментальными исследованиями с участием Центра экспертиз, — отметили в пресс-службе Мосстройнадзора.
Строительство его было начато во втором квартале 2016 года неподалеку от снесенного самостроя, ТЦ «Электрон», возведенного в технической зоне метро.
Его общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров. Торговый центр организован в виде атриума, на периферии которого располагаются торговые зоны площадью 10 квадратных метров и более. В скором времени горожане смогут найти здесь кафе, зоны ресторанного питания, магазины различной специализации.
Два этажа расположены под землей. В них планируется разместить подземную парковку.
— Центр буквально на днях был принят в эксплуатацию и начнёт свою работу в начале апреля, — сообщили в отделе по торговле управы района Соколиная гора. — Торговая точка находится в непосредственной близости от метро, в хорошем месте, мимо которого постоянно движутся людские потоки. Это удобно как для покупателей, так и для предпринимателей, которые займут торговую площадку.
Напомним, недавно, в четвертом квартале 2017 года, в Соколиной горе было введено в эксплуатацию здание женской консультации на 130 посещений при ГБУЗ «Родильный дом № 20» на Измайловском шоссе. Близится открытие еще одного нового объекта социального назначения — комбинированного блока дошкольного образования и младших классов на 200 мест на улице Бориса Жигулёнкова.
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы: последние новости
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин провел встречу с жителями Новой Москвы в Вороновском Префект ЦАО Владимир Говердовский ответил на вопросы москвичей Префект СЗАО Алексей Пашков провел встречу с жителями района Покровское-Стрешнево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»58
Трамп все-таки поздравил Путина77
Над Су-57 нависла угроза57
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора229
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение