В Соколиной горе в начале апреля откроется новый торговый центр

Здание, расположенное по адресу: улица Большая Семёновская, 17А, уже построено и введено в эксплуатацию.

— В торговом центре, как и в других социально значимых объектах, прошел полный комплекс проверок с лабораторно-инструментальными исследованиями с участием Центра экспертиз, — отметили в пресс-службе Мосстройнадзора.

Строительство его было начато во втором квартале 2016 года неподалеку от снесенного самостроя, ТЦ «Электрон», возведенного в технической зоне метро.

Его общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров. Торговый центр организован в виде атриума, на периферии которого располагаются торговые зоны площадью 10 квадратных метров и более. В скором времени горожане смогут найти здесь кафе, зоны ресторанного питания, магазины различной специализации.

Два этажа расположены под землей. В них планируется разместить подземную парковку.

— Центр буквально на днях был принят в эксплуатацию и начнёт свою работу в начале апреля, — сообщили в отделе по торговле управы района Соколиная гора. — Торговая точка находится в непосредственной близости от метро, в хорошем месте, мимо которого постоянно движутся людские потоки. Это удобно как для покупателей, так и для предпринимателей, которые займут торговую площадку.

Напомним, недавно, в четвертом квартале 2017 года, в Соколиной горе было введено в эксплуатацию здание женской консультации на 130 посещений при ГБУЗ «Родильный дом № 20» на Измайловском шоссе. Близится открытие еще одного нового объекта социального назначения — комбинированного блока дошкольного образования и младших классов на 200 мест на улице Бориса Жигулёнкова.