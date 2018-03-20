Весенний паводок угрожает 34 населённым пунктам Южного Урала

Обострения ситуации во время весеннего половодья ожидают в 34 населённых пунктах Челябинской области , об этом шла речь на пресс-конференции с участием представителей экстренных ведомств, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

По словам главы регионального министерства общественной безопасности Евгения Савченко, на Южном Урале уже началась подготовка к безопасному пропуску паводковых вод. Специалисты проверяют работоспособность систем оповещения, а вскоре приступят к чернению, распиливанию и взрыванию льда на водоёмах.

Уточняется, что к встрече паводка готовы около девяти тысяч человек, две тысячи единиц техники и 120 плавсредств. В работе по предупреждению ЧС представителям экстренных служб помогут сельские старосты.