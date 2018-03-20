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На Советской площади в Ярославле планируют построить здание суда
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На Советской площади в Ярославле планируют построить здание суда 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Участок, где хотят возвести новое здание, расположен в историческом квартале №15. Он ограничен Советской площадью, улицами Кирова, Андропова, Максимова и Советской. Часть этой территоории занимает объект культурного наследия «Здание присутственных мест и Губернского правления, 1780 год», рядом с ним находятся «Усадьба Полушкина» и «Дом причта Ильинской церкви».
Именно здание Присутственных мест отдано в пользование Управлению судебного департамента Ярославской области. Уже есть проект его реставрации и возможности использования в совокупности с новой постройкой. Высота нового здания не сможет превышать три этажа вместе с крышей. На территории, которая отдана под застройку, проведут археологические исследования.
Работы по реставрации планируют завершить до 2020 года.
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