На Советской площади в Ярославле планируют построить здание суда

Участок, где хотят возвести новое здание, расположен в историческом квартале №15. Он ограничен Советской площадью, улицами Кирова, Андропова, Максимова и Советской. Часть этой территоории занимает объект культурного наследия «Здание присутственных мест и Губернского правления, 1780 год», рядом с ним находятся «Усадьба Полушкина» и «Дом причта Ильинской церкви».

Именно здание Присутственных мест отдано в пользование Управлению судебного департамента Ярославской области . Уже есть проект его реставрации и возможности использования в совокупности с новой постройкой. Высота нового здания не сможет превышать три этажа вместе с крышей. На территории, которая отдана под застройку, проведут археологические исследования.

Работы по реставрации планируют завершить до 2020 года.