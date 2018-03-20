В Новосибирске выясняют обстоятельства гибели пропавшего спасателя МЧС

Пропавшего осенью 42-летнего спасателя МЧС Константина Смородинцева нашли мертвым. Об этом сообщают поисковые отряды «Маяк» и «Лиза Алерт», волонтеры которых участвовали в розыске пропавшего без вести мужчины.

Напомним, 28 октября 2017 года около 21 часа Константин Смородинцев вышел из подсобного помещения МЧС, стоящего у пожарного пирса, в районе Димитровского моста и больше о нем не было ничего известно.

Тело мужчины нашли вечером 19 марта рыбаки в р. Обь в 200 метрах от новосибирского аквапарка. В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацию подтвердили, добавив, что делом занимается следственный комитет . «На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев, — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по НСО. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Подробности гибели спасателя предстоит выяснить специалистам.