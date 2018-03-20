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В Новосибирске выясняют обстоятельства гибели пропавшего спасателя МЧС
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В Новосибирске выясняют обстоятельства гибели пропавшего спасателя МЧС 

АиФ-Новосибирск 6 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пропавшего осенью 42-летнего спасателя МЧС Константина Смородинцева нашли мертвым. Об этом сообщают поисковые отряды «Маяк» и «Лиза Алерт», волонтеры которых участвовали в розыске пропавшего без вести мужчины.
Напомним, 28 октября 2017 года около 21 часа Константин Смородинцев вышел из подсобного помещения МЧС, стоящего у пожарного пирса, в районе Димитровского моста и больше о нем не было ничего известно.
Тело мужчины нашли вечером 19 марта рыбаки в р. Обь в 200 метрах от новосибирского аквапарка. В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацию подтвердили, добавив, что делом занимается следственный комитет. «На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев, — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по НСО. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Подробности гибели спасателя предстоит выяснить специалистам.
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