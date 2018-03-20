Ещё
Пожар унес жизнь 67-летней женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар унес жизнь 67-летней женщины 

Калуга 24 6 часов назад
Фото: Калуга 24
Вечером 19 марта в деревне Семеновское Износковского района загорелся деревянный жилой дом. Соседи вызвали пожарных, но было слишком поздно — дом сгорел полностью. На пепелище было обнаружено тело 67-летней хозяйки дома. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, причина пожара сейчас устанавливается, назначены судебные экспертизы. Известно, что дом отапливался дровяной печкой и электрическим обогревателем.
Калуга 24: последние новости
Три человека получили ранения при столкновении легковушки и микроавтобуса в Калуге Обнинского студента наградили за спасение людей во время пожара 68-летний калужанин погиб, выгуливая собаку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»59
Трамп все-таки поздравил Путина79
Над Су-57 нависла угроза57
Посол РФ вызван в МИД Чехии112
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора229
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение