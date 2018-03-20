Пожар унес жизнь 67-летней женщины 

Вечером 19 марта в деревне Семеновское Износковского района загорелся деревянный жилой дом. Соседи вызвали пожарных, но было слишком поздно — дом сгорел полностью. На пепелище было обнаружено тело 67-летней хозяйки дома. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, причина пожара сейчас устанавливается, назначены судебные экспертизы. Известно, что дом отапливался дровяной печкой и электрическим обогревателем.