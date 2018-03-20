Цена за добро: сотрудники сгоревшего в Приморье приюта рассказали о пожаре

ВЛАДИВОСТОК , 20 мар — РИА Новости , Светлана Задёра. Ночной пожар в приюте для людей без определенного места жительства во Владивостоке унес жизни четверых человек, трое из которых были ограничены в движении из-за перенесенных инсультов, а один потерял сознание при спасении соседей. Корреспондент РИА Новости побывала на месте происшествия и узнала у организатора приюта и волонтеров подробности ночного происшествия.

Следователи начали проверку по факту гибели четырех человек на пожаре в частном доме во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки. Горела крыша и стены одноэтажного здания. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Не смогли спасти людей, которые были обездвижены

Район, где расположен дом, находится неподалеку от центра Владивостока, на сопке за остановкой стоят два одноэтажных деревянных здания и несколько сараев. В первом здании приюта живет 25 человек, во втором раньше жило 18. Ночью оно сгорело — остался только каркас. Несмотря на то что после пожара прошло больше 10 часов, в некоторых местах до сих пор идет дым. Спасатели сказали, что где-то в доме еще тлеет подушка или матрац, и надо их залить водой, чтобы не началось повторное возгорание. По двору бегают три крупных собаки: Найда, Рич и Миха. Вышедший мужчина — один из жителей домов — кричит гостям, что животные добрые. Другой постоялец с тростью заходит в сгоревший дом и пытается вынести оттуда уцелевшее.

"Вещи уже не спасти, но мы вынесли продукты из кухни: мед и варенье. Смотрим, что еще можно…", — рассказывает мужчина.

Волонтер Сергей Арнаутов жил в отдельной пристройке рядом со сгоревшим домом, в момент перед пожаром он не спал. Он вспоминает, что его комната очень быстро наполнилась дымом, а когда открыл дверь, веранда, которая была переходом из одной пристройки в другую, уже была охвачена огнем.

"Пришлось выбить окна и начинать вытаскивать людей, потому что другого выхода из дома не было. Сначала мужчинам разбили окна и начали вытаскивать, после женщинам разбили окна и начали вытаскивать. Минут 10 вытаскивали, огонь распространялся очень быстро, и всех мы не успели вытащить — все было в огне", — рассказывает волонтер.

Сергей вспоминает, что когда приехали пожарные, выбравшиеся на улицу должны были отойти от здания, хотя в нем остались люди. Последним вытащили Александра Воронина , который сам спасал людей из горящего здания. Но потом мужчине стало плохо, и он потерял создание. По словам волонтера, Воронин умер в реанимации.

"Еще один, который спасся и нам помогал, Александр Беляев . Не смогли спасти людей, которые были обездвижены: после инсульта. Они были ограничены в движении… Приехали пожарные, все залили водой и вынесли тела", — рассказывает волонтер.

Организатор приюта думает, что это поджог

"У нас есть группа лиц, которая делает неприятности. Это не жители соседних домов. Это просто люди, которые организовались в группу. Большая площадь, которая пострадала, не могла просто так загореться. Это поджог… Кроме того, курение и распитие спиртного в доме и на территории строго запрещено", — рассказала одна из организаторов приюта Татьяна Лисенкова.

По ее словам, неприятности неизвестные им создают уже больше года. Она уверяет, что люди, которые это делают, не выходили с ними на связь и не ставили условий, при которых эти нападки прекратятся. Также Татьяна Лисенкова не связывает действия этих людей с «земельным вопросом» — приют стоит в центре на сопке, где земля дорогая.

"Да, это центр города. А что, освобождать эту территорию? Она не их, она принадлежит человеку, который нам предоставил возможность здесь, на этой территории, помогать людям", — отметила Лисенкова.

У спасших серьезных травм нет По словам организатора приюта, в двух домах установлена пожарная автономная сигнализация, во втором доме она сработала, поэтому часть людей среагировала. Другие волонтеры рассказывают, что в доме было сыро и не было открытой проводки, они уверяют, что там нечему было загораться, и это был поджог. Хотя, по их словам, никто из уцелевших до пожара не слышал посторонних звуков или шагов у дома.

Татьяна Лисенкова рассказала, что у спасшихся людей серьезных травм нет, у некоторых только шок. У Сергея Арнаутова руки забинтованы из-за порезов и ожогов. Сам Сергей рассказывает, что у него еще обожжена голова и уши, но в больницу он не поедет — перевязка, которую ему сделали на месте, его устраивает.

"Дальше будем жить и восстанавливать. У нас очень много в городе людей, которые нуждаются в помощи. Несмотря на то что цена за добрые дела такая…", — сказал Сергей и показал на забинтованные руки.

Мы будем продолжать свое дело

"Я помогаю людям 11 лет, потому что увидела нужду в городе, увидела много бездомных. Есть те люди, которые, придя сюда, обрели свой социальный статус. Есть некоторые, которые женились, начали честно трудиться и жить. Перестали пить. Если ты видишь результат свой помощи, то надо помогать", — отметила Татьяна Лисенкова.

Сергей Арнаутов сейчас волонтер, но он помнит, как раньше у него не было жилья, работы и документов, он пришел в этот приют, и здесь ему помогли. Он принял решение остаться и помогать людям, которые попали в такую же сложную ситуацию.

"Мы тут на добровольных началах. Мы будем продолжать свое дело и готовы приложить силы и старания, чтобы помочь", — говорит волонтер.

Сейчас решается вопрос о размещении выживших 14 человек, но пока ни организатор, ни волонтеры точно не могут сказать о будущем постояльцев.

"Людям некуда идти. На улице еще холодно. Мы что-нибудь придумаем. Где-то кого-то расселим, распределим. Мы довольно продолжительное время с ними живем, они нам уже дороги. Не оставим их и не бросим. Это точно", — сказал Сергей Арнаутов.