Звезду передачи «Мужское/Женское» проверяют на поджог дома активистки Самошиной

Председатель штаба Ксении Собчак и многодетная мама Елена Самошина, оставшаяся на пороге сгоревшего дома, рассказала о причастности к загадочной истории ее 16-летнего соседа с уголовным прошлым.

— В 2016 году мой сосед Паша участвовал в программе «Мужское/женское». Тогда в эфире рассказали историю брошенного ребенка, который в свои 14 лет грабил магазины, вскрывал замки и обчищал дома, — вспоминает Елена Самошина. — Мальчик признался, что встал на скользкий путь, желая хоть как-то привлечь внимание своей пьющей матери. Мы как могли помогали ему. Даже на программу он приехал в одежде моего сына. После этого Паша еще не раз был в моем доме. Говорю же, мы его одевали, обували и помогали его семье.

По мнению Елены Самошиной, накануне страшного пожара подросток вновь поругался с родителями и пробрался на второй этаж в дом общественницы.

— Я не могу ничего гарантировать и утверждать. Скорее всего, случилось самовозгорание. Но через три дня Пашу остановили на мотоцикле из нашего гаража. Я знаю, что после поджога он возвращался на пепелище, выдергивал из дома провода и продавал их, — вспоминает Елена Самошина. — В 2015 году мальчик уже был судим за кражу. До 17 октября 2018 года он состоит на учете в ПДН. По моей информации, накануне пожара он ограбил соседний дом. А еще за сутки до этого залез в магазин в Городище. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов

В 2016 году 14-летний подросток из поселка Ерзовка стал героем телешоу «Мужское/женское». Мальчик признался, что пьющие родители избивали его и выгоняли из дома. Желая привлечь внимание мамы, он начал грабить магазины и дома. По словам местных жителей, ребенка знали и все местные полицейские, и следователи.

Частный дом Елены Самошиной в поселке Ерзовка выгорел дотла 11 марта. Общественница и многодетная мама рассказывает, что они с супругом лишь чудом не уснули в комнате, которая первой занялась огнем. Услышав странный треск, семья выскочила из дома в одних пижамах.

— Единственное, что удалось спасти от огня — нижнее бельё да ночнушку, — вспоминает общественница и многодетная мама. — Трёхэтажный дом сгорел дотла. Огонь оказался беспощаден к деньгам, документам и всем ценным вещам. Наш дом тлел даже спустя семь часов после пожара.

Елена Самошина и ее супруг, оставшиеся без дома и автомобиля, получили ожоги первой, второй и третьей степени.

— Жилья в резервном фонде нет. Да и на чью-то помощь я не рассчитываю, — делится Елена Самошина. — Все, чего я могу ждать, — материальной помощи в размере 50 тысяч рублей. Сами понимаете, что построить на эти деньги дом просто невозможно. Пока что нам помогают лишь горожане, которым и самим нужна помощь.