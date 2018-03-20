В Москве отреставрируют корпус больницы Давыдовского‍

Департамент столицы по конкурентной политике объявил конкурс на реставрацию корпуса №2 здания ГКБ №23. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Будущему подрядчику предстоит выполнить реставрационные работы по кровле, фасадам и интерьерам, провести общестроительные работы, приспособить к современному использованию инженерные коммуникации, заменить электроснабжение и лифтовое оборудование, а также провести слаботочные системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание площадью 1 тысяча 678 квадратных метров по адресу: Яузская улица, дом 11/6, строение 2, является объектом культурного наследия. После завершения работ в корпусе будет размещаться больничная аптека, склад и лаборатории.

Амбулаторный корпус №2 ГКБ имени Давыдовского был построен в 1913 году архитектором Ивановым-Шицем.