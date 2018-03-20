Две девочки пострадали в ДТП в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины второго дня 19 марта на проспекте Циолковского. Мужчина 1948 г.р. (водительский стаж 33 года), управляя автомобилем «ВАЗ-211540», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате ДТП пострадали находившиеся в «Ладе Ларгус» девочки 2005 и 2009 гг.р. Пострадавшие в госпитализации нуждались.

Отмечается, что в момент ДТП девочки были пристегнуты ремнями безопасности.