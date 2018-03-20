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Две девочки пострадали в ДТП в Дзержинске
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Две девочки пострадали в ДТП в Дзержинске 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около половины второго дня 19 марта на проспекте Циолковского. Мужчина 1948 г.р. (водительский стаж 33 года), управляя автомобилем «ВАЗ-211540», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».
В результате ДТП пострадали находившиеся в «Ладе Ларгус» девочки 2005 и 2009 гг.р. Пострадавшие в госпитализации нуждались.
Отмечается, что в момент ДТП девочки были пристегнуты ремнями безопасности.
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