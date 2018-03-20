Холодная вода исчезла из трёх десятков домов Волхова

Днём 20 марта холодная вода перестала течь из кранов в тридцати жилых домах, детском саду, школе и еще нескольких муниципальных зданиях Волхова . Причиной тому стали ремонтные работы Водоканала.

Так, сообщается, что холодной воды не будет в течение дня в домах на улице Волгоградской, Ломоносова, Калинина, Лукьянова, Молодежной в Волхове. Кроме этого, водоснабжение отключено в двух детских садах, школе и гостинице. Отключение затронуло более 2,5 тыс. человек.

Ремонтные работы, которые ведет Леноблводоканал, завершатся в 18:00. Водоснабжение вернётся к этому же времени.