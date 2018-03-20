Производственные склады выведены из жилого сектора в Бескудниковском районе

Производственно-складские сооружения, незаконно размещенные на городской территории, демонтированы.

Комплекс несанкционированных строений был расположен, поблизости с жилыми домами. Объекты общей площадью 1330 квадратных метров использовались под складские цели и ремонт автомобилей. Погрузка и разгрузка большегрузных автомобилей, скопление машин у автосервиса доставляло беспокойство жителям микрорайона.

Госинспекцией по недвижимости установлено, что объекты возведены на земельном участке без разрешительной документации.

В настоящее время самовольно возведенные строения разобраны, территория освобождена и планируется к благоустройству.