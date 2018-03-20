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Производственные склады выведены из жилого сектора в Бескудниковском районе
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Производственные склады выведены из жилого сектора в Бескудниковском районе 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 7 часов назад
Производственно-складские сооружения, незаконно размещенные на городской территории, демонтированы.
Комплекс несанкционированных строений был расположен, поблизости с жилыми домами. Объекты общей площадью 1330 квадратных метров использовались под складские цели и ремонт автомобилей. Погрузка и разгрузка большегрузных автомобилей, скопление машин у автосервиса доставляло беспокойство жителям микрорайона.
Госинспекцией по недвижимости установлено, что объекты возведены на земельном участке без разрешительной документации.
В настоящее время самовольно возведенные строения разобраны, территория освобождена и планируется к благоустройству.
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