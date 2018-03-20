Отделочные работы начались в строящемся центре культуры и искусств «Щукино» на северо-западе Москвы

Строители приступили к отделочным работам в центре культуры и искусств «Щукино» на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

«Новое здание центра культуры и искусств «Щукино» откроется в конце года в Северо-Западном административном округе Москвы . В настоящее время на объекте завершено возведение конструктива здания, выполнено более половины фасадных работ, строители приступили к отделочным работам. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что здание центра культуры и искусств строится на месте сноса здания Дома культуры «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7.

«Проектом предусмотрено строительство здания площадью 5,2 тыс. кв. м для одновременного посещения 500 человек, включающее клубную, зрелищную и административно-хозяйственную зоны. Помещения клубной зоны позволят организовать занятия 150 человек по 15 направлениям художественного и научно-технического творчества», — указано в сообщении.

Отмечается, что в составе зрелищной зоны разместятся универсальный киноконцертный зал, рассчитанный на 500 посадочных мест, информационно-досуговая и выставочная зоны. Как подчеркивается, для удобства посетителей на первом этаже здания появятся холл-вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания и буфет-кафе. Для передвижения маломобильных граждан здание будет оборудовано лифтами, пандусами и ступеньками с обогревом в зимнее время, а также тактильным покрытием перед лестницами.