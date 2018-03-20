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Отделочные работы начались в строящемся центре культуры и искусств «Щукино» на северо-западе Москвы
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Отделочные работы начались в строящемся центре культуры и искусств «Щукино» на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Строители приступили к отделочным работам в центре культуры и искусств «Щукино» на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Новое здание центра культуры и искусств «Щукино» откроется в конце года в Северо-Западном административном округе Москвы. В настоящее время на объекте завершено возведение конструктива здания, выполнено более половины фасадных работ, строители приступили к отделочным работам. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что здание центра культуры и искусств строится на месте сноса здания Дома культуры «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7.
«Проектом предусмотрено строительство здания площадью 5,2 тыс. кв. м для одновременного посещения 500 человек, включающее клубную, зрелищную и административно-хозяйственную зоны. Помещения клубной зоны позволят организовать занятия 150 человек по 15 направлениям художественного и научно-технического творчества», — указано в сообщении.
Отмечается, что в составе зрелищной зоны разместятся универсальный киноконцертный зал, рассчитанный на 500 посадочных мест, информационно-досуговая и выставочная зоны. Как подчеркивается, для удобства посетителей на первом этаже здания появятся холл-вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания и буфет-кафе. Для передвижения маломобильных граждан здание будет оборудовано лифтами, пандусами и ступеньками с обогревом в зимнее время, а также тактильным покрытием перед лестницами.
«Центр культуры и искусств «Щукино» станет универсальным учреждением культуры с возможностями для студийно-творческой, театрально-концертной и выставочной деятельности и обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства и необходимыми условиями для поддержки творческих инициатив детей и молодежи. Строительство современного культурного центра является частью большой программы, которую проводит мэр Москвы С. Собянин. Она направлена на восстановление прежних социальных центров притяжения районов, что самым непосредственным образом отражается на уровне комфорта жилой среды», — добавил А. Бочкарев.
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