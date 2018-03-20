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На юго-западе Москвы из горящей квартиры была спасена женщина
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На юго-западе Москвы из горящей квартиры была спасена женщина 

Вестник Бутова 7 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Информация о возгорании в одной из квартир в многоэтажном жилом доме на юго-западе столицы поступила в Центр управления кризисных ситуаций (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве в 11.10 по московскому времени. Это было в среду, 14 марта.
Пожарно-спасательные подразделения выехали к дому 27 по улице Генерала Тюленева. Караул отдельного поста 56-й пожарно-спасательной части (ОП 56 ПСЧ) прибыл на место через семь минут. Прибывшие к месту происшествия пожарные установили: на двенадцатом этаже панельного дома в одной из комнат, двухкомнатной квартиры загорелись личные вещи и мебель.
В ходе разведки и тушения пожара в коридоре горящей квартиры была обнаружена женщина 1981 года рождения. Пожарные сразу же вынесли её из квартиры и общими усилиями оказывали первую помощь. Помощник начальника караула ОП 56 ПСЧ Александр Жужукин, не медля ни секунды, отдал свой лёгочный аппарат пострадавшей для постоянной подачи воздуха, а начальник 56 ПСЧ Тимур Хасанов вместе со спасателем из ЦСООР «Лидер» проводили реанимационные действия до приезда «скорой».
В итоге пострадавшую с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Уважаемые бутовчане и жители Юго-Западного округа!
Сотрудники МЧС вновь напоминают: пожар — это большая беда, справиться с которой нелегко. Огонь уничтожает всё на своем пути, за считанные минуты оставляя людей без жилья и имущества, а подчас отнимая у них здоровье и даже жизнь.
Берегите себя и своих близких!
Не всегда рядом может оказаться пожарный, готовый жертвовать своей жизнью, для спасения Вашей.
Напоминаем, что при обнаружении очагов возгорания нужно незамедлительно звонить по телефонам «101» и «01».
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