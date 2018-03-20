Спасатели вызволили лошадь из сугроба в Коми

Коми спасатели помогли пенсионерке вытащить лошадь из глубокого сугроба. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на аварийно‐спасательную службу «СПАС‐Коми».

Пенсионерке стало сложно ухаживать за животным после смерти мужа и она решила продать лошадь. По пути к новому владельцу животное застряло в сугробе. Самостоятельно лошадь выбраться не могла, да и у пожилой женщины сил на это тоже не было. В результате пенсионерка позвала на помощь спасателей.

Два сотрудника

аварийно-спасательной

службы прибыли на место происшествия на снегоходе, освободили лошадь от снежного плена и перевезли ее через реку на санях. Там животное уже ждал новый хозяин.

Часть обитателей владивостокского приюта для бездомных, в котором 19 марта произошел пожар, остались живы благодаря человеку, который до последнего вытаскивал их из пламени. Сам герой позже скончался в реанимации.