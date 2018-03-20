Пожарные Теплого Стана спасли женщину

14 марта 2018 года, в 11 часов 10 минут, в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома района Теплый Стан.

Караул отдельного поста 56 пожарно-спасательной части прибыл на место через 7 минут. Огнеборцы установили, что на 12 этаже 16-ти этажного дома в двухкомнатной квартире произошло возгорание личных вещей и мебели на общей площади 5 кв. метров. В ходе разведки и тушения пожара в коридоре горящей квартиры была обнаружена гражданка 1981 гр. Пожарные вынесли женщину из квартиры и проводили реанимационные действия до приезда скорой помощи.

Пострадавшая доставлена в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Есть такая работа — спасать!

Напоминаем, что при пожаре следует незамедлительно позвонить по номерам: 101 или 01".