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Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в посёлке Свердлова
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Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в посёлке Свердлова 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Во Всеволожском районе пожарные и сотрудники МЧС тушили одну из квартир в пятиэтажном доме в посёлке имени Свердлова. Из задымлённого подъезда были спасены 13 человек.
Как ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера около двух часов дня 19 марта. Дым, который валил клубами из окон одной из квартир в доме заметили случайные прохожие.
Как оказалось позже, очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на втором этаже дома. После того, как пожарные попали в квартиру, выяснилось, что полыхает кухня и обе комнаты, а дым начал расползаться по подъезду и другим жилым помещениям. Усилиями двух дежурных смен пожар был потушен чуть более чем за полчаса, а из подъезда выведены и спасены от отравления дымом 13 жильцов.
Напомним, ранее стало известно, что 18 марта пожарные ГУ МЧС по Ленобласти спасли девять человек из горящего дома в Мариенбурге.
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