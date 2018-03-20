Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в посёлке Свердлова

Во Всеволожском районе пожарные и сотрудники МЧС тушили одну из квартир в пятиэтажном доме в посёлке имени Свердлова. Из задымлённого подъезда были спасены 13 человек.

Как ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера около двух часов дня 19 марта. Дым, который валил клубами из окон одной из квартир в доме заметили случайные прохожие.

Как оказалось позже, очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на втором этаже дома. После того, как пожарные попали в квартиру, выяснилось, что полыхает кухня и обе комнаты, а дым начал расползаться по подъезду и другим жилым помещениям. Усилиями двух дежурных смен пожар был потушен чуть более чем за полчаса, а из подъезда выведены и спасены от отравления дымом 13 жильцов.