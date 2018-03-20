Пенсионер сгорел в своем доме в Павлове

Тело мужчины было обнаружено в сгоревшем доме в Павлове 19 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информацию о возгорании спасатели получили около двух часов дня. К моменту прибытия спасателей огонь распростронился по всей площади здания. Силами 15 человек личного состава и четырех единиц техники пожар удалось потушить.

Деревянный дом площадью 42 квадратных метра сгорел полностью, на пепелище было найдено тело 64-летнего мужчины. По факту гибели человека Следственным комитетом по Нижегородской области организована доследственная проверка. Как сообщает СУ СК по региону, телесных повреждений криминального характера на теле обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Причиной пожара, по версии сотрудников МЧС, стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Следователи СК в свою очредь выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что любовники заживо сгорели у себя дома в Нижегородской области.