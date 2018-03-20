Пермские полицейские награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения»

Сегодня в ГУ МВД России по Пермскому краю вручены медали МВД России «За смелость во имя спасения» сотрудникам Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский». Награды удостоены старший сержант полиции Владимир Стец, старший сержант полиции Антон Четин и младший сержант полиции Павел Епин за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях.

В октябре прошлого года стражи порядка при патрулировании улиц заметили возгорание одного из частных домов. К этому времени горела кровля строения, огонь охватил деревянную ограду и заблокировал жильцам выход. Полицейские оперативно эвакуировали через окно горящего строения 63-летнего мужчину и его внуков — 18-летнего юношу и 12-летнюю девочку. Затем сотрудники, пытаясь сохранить имущество пострадавших, вынесли из дома часть вещей. Впоследствии во время тушения пожара произошёл взрыв газового баллона. Дом полностью уничтожило огнем.

Благодаря полицейским, пострадавших не оказалось.