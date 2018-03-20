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Упавшую с моста через Ижору женщину госпитализировали
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Упавшую с моста через Ижору женщину госпитализировали 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Инцидент произошёл накануне, 19 марта, в посёлке Лукаши Гатчинского района Ленобласти. Женщина упала с моста через реку Ижора и получила серьёзные травмы.
Причиной травм стало то, что Ижора сейчас ещё покрыта толстым слоем льда, ударившись о который женщина получила повреждения. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, помогли вытащить пострадавшую на берег и обеспечить к ней доступ медиков. Сообщается, что до прибытия спасателей случайные прохожие контролировали состояние женщины, пытаясь оказать ей первую помощь.
В настоящий момент пострадавшая находится в Центральной районной клинической больнице Гатчины.
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