Упавшую с моста через Ижору женщину госпитализировали 

Инцидент произошёл накануне, 19 марта, в посёлке Лукаши Гатчинского района Ленобласти. Женщина упала с моста через реку Ижора и получила серьёзные травмы.
Причиной травм стало то, что Ижора сейчас ещё покрыта толстым слоем льда, ударившись о который женщина получила повреждения. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, помогли вытащить пострадавшую на берег и обеспечить к ней доступ медиков. Сообщается, что до прибытия спасателей случайные прохожие контролировали состояние женщины, пытаясь оказать ей первую помощь.
В настоящий момент пострадавшая находится в Центральной районной клинической больнице Гатчины.