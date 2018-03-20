Объявлен сбор помощи для 10 семей погорельцев из Янтарного

Как сообщалось ранее, в Янтарном, в ночь с 15 на 16 марта, во время пожара в жилом доме пострадали два человека.

«У многих людей сгорело имущество, они нуждаются в помощи», — рассказал настоятель поселкового храма иконы Божией Матери Казанская (находится в поселке Янтарный) протоиерей Виктор Куркин.

Одежду, обувь, посуду, книги и финансовые пожертвования для погорельцев принимают в храме.

Желающие привезти вещи или уточнить информацию могут позвонить по телефонам: +7 (401532) 3-73-14 или +79062171107 (отец Виктор), либо написать по электронной почте: olgakurkina@yandex.ru (матушка Ольга).