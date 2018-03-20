Появились фотографии с места происшествия: на улице Ставропольской автомобиль сгорел дотла

В ночь на вторник, 20 марта, в Самаре произошел пожар. На улице Ставропольской сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Экстренные службы получили вызов в 1:30. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что машина загорелась на парковке.

— На тушение выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области

Машина вспыхнула, когда владелец спал

Возгорание удалось локализовать в 1:36. Огонь ликвидировали за несколько минут. Но, к сожалению, машина выгорела дотла.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.