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Появились фотографии с места происшествия: на улице Ставропольской автомобиль сгорел дотла
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Появились фотографии с места происшествия: на улице Ставропольской автомобиль сгорел дотла 

63.ru 8 часов назад
Фото: 63.ru
В ночь на вторник, 20 марта, в Самаре произошел пожар. На улице Ставропольской сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Экстренные службы получили вызов в 1:30. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что машина загорелась на парковке.
— На тушение выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Машина вспыхнула, когда владелец спал
Возгорание удалось локализовать в 1:36. Огонь ликвидировали за несколько минут. Но, к сожалению, машина выгорела дотла.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
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