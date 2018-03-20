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В Югре сотрудники ДПС спасли мужчину из горящей квартиры
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В Югре сотрудники ДПС спасли мужчину из горящей квартиры 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
Сообщение о возгорании многоэтажного дома поступило в дежурную часть Урая. Полученная информация была передана всем нарядам.
Первыми на место пожара прибыли двое сотрудников ДПС Александр Седов и Дмитрий Сальников. Не дожидаясь приезда пожарной, инспекторы пошли в квартиру, из двери которой на лестничную клетку просачивался густой дым.
Сотрудники начали стучать в дверь со всей силы. Несколько минут спустя дверь открыл ничего неподозревающий хозяин квартиры, который спал и не знал о том, что его квартира горит. Убедившись, что мужчине ничего не угрожает, Александр и Дмитрий провели осмотр квартиры на наличие других людей в квартире. В здании больше никого обнаружено не было, но на глаза стражам порядка попались бытовые баллоны с газом. Газовые баллоны вынесли на улицу, во избежание дальнейшего взрыва.
До приезда пожарной, сотрудники полиции оказывали мужчине помощь в спасении имущества. По прибытии на место возгорания, пламя пожарными было быстро погашено. Пожар произошёл из-за возгорания пищи. Мужчина решил приготовить ужин и уснул после того, как поставил кастрюлю на огонь. Ураец поблагодарил сотрудников полиции за спасенную жизнь и оказанную помощь.
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