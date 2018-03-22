В Самаре до торгового комплекса «Амбар» пустят бесплатные автобусы

Со 2 апреля в Самаре до торгово-развлекательного комплекса «Амбар» от центрального автовокзала и от площади Кирова будут ходить бесплатные автобусы, сообщается на официальной странице торгового центра.

От центрального автовокзала автобусы будут ходить по улице Авроры с остановками на улицах Дыбенко, Гагарина и Аэродромной.

От площади Кирова автобусы проследуют по улицам Победы, Гагарина и Авроры с остановкой на улице XXII Партсъезда.

Автобусы будут ходить с 10:00 до 22:00 с интервалом движения 15 минут.