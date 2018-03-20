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В Златоусте пожарные вынесли троих детей из горящей квартиры
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В Златоусте пожарные вынесли троих детей из горящей квартиры 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В Златоусте пожарные вывели троих детей из горящей квартиры, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Пожар произошел в квартире одного из домов в поселке Строителей. Соседи увидели валивший из окон дым на втором этаже пятиэтажки и детей, которые стояли на балконе.
"Дети большие молодцы. Они оделись, закрыли дверь в комнату, чтобы дым не проникал внутрь и вышли на балкон. Их эвакуировали по лестнице", — прокомментировал ситуацию начальник 45-й пожарно-спасательной части Евгений Столбиков.
По лестничным маршам эвакуировали еще 10 жителей дома. Причину произошедшего сейчас устанавливают специалисты отдела дознания.
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