Мастера участка под Кировградом будут судить за гибель рабочего

По данным ведомства, в апреле 2017 года мастер участка предприятия загрузил в печь влажное сырье с содержанием воды, закрыл люк и включил печь на вращения. В процессе плавки вода попала на разогретый материал, что привело к увеличению объема пара.

В итоге герметизированная печь взорвалась, осколки печи, горячего пара и расплавленной шихты попали на рабочего, который от полученных травм скончался на место происшествия. Также еще одному рабочему был нанесен тяжкий вред здоровью, еще один человек получил легкие ранения. Также от взрыва случился пожар, в результате которого предприятию был нанесен ущерб в 1,5 миллиона рублей.

По данному факту СК Кировграда возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На данный момент расследования уголовное дело завершено, оно передано прокурору Кировграда для дальнейшего рассмотрения.