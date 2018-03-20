Пермяки сняли на видео пожар в военкомате Индустриального района

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте, устанавливают обстоятельства происшествия и его причины.

АиФ Пермь: последние новости

В ДТП под Суксуном погибла женщина, пострадали ребёнок и двое взрослых

Где найти угол? Погорельцы из Щельяюра остались без жилья зимой

В Чернушке семья с двумя детьми едва не погибла на пожаре