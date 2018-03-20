Пермяки сняли на видео пожар в военкомате Индустриального района 

«Сообщение о загорании в здании на улице Стахановской поступило в 08.19. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Через 20 минут пожар локализовали. В тушении принимали участие более 30 пожарных и восемь единиц техники. Пострадавших нет, один человек спасён огнеборцами», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сотрудники МЧС продолжают работу на месте, устанавливают обстоятельства происшествия и его причины.