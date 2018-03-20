Жительница Саратовской области сгорела в туалете

Трагедия произошла в Петровском районе в понедельник 19 марта.

Очевидцы происшествия сообщили спасателям, что во дворе частного дома, расположенного на улице Прудовой в поселке Мирный, загорелся отдельно стоящий туалет. Сообщение спасатели получили примерно в 10 часов утра.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в горевшем туалете 18-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, является хозяйкой дома.

Потерпевшая получила сильные ожоги, от которых позже скончалась в больнице. Подробности происшествия, которое привело к гибели человека, выясняются правоохранителями.