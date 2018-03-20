ГИБДД: Провал грунта произошел на проезжей части в Выхино-Жулебино

«В 4:15 поступила информация о провале грунта на пересечении ул. Ташкентская и ул. Ферганская. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место обвала. В настоящее время они обеспечивают безопасный проезд транспорта. На месте также работают городские службы, устраняющие провал», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что провал произошел частично в правом ряду проезжей части и на тротуаре.