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ГИБДД: Провал грунта произошел на проезжей части в Выхино-Жулебино
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ГИБДД: Провал грунта произошел на проезжей части в Выхино-Жулебино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Провал грунта произошел на проезжей части в столичном районе Выхино-Жулебино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.
«В 4:15 поступила информация о провале грунта на пересечении ул. Ташкентская и ул. Ферганская. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место обвала. В настоящее время они обеспечивают безопасный проезд транспорта. На месте также работают городские службы, устраняющие провал», — рассказали в ведомстве.
В ГИБДД уточнили, что провал произошел частично в правом ряду проезжей части и на тротуаре.
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