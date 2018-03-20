В ДТП под Суксуном погибла женщина, пострадали ребёнок и двое взрослых 

На автодороге Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП.
Авария случилась 19 марта в 11.55.
«Со стороны Екатеринбурга ехал автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 37-летний водитель. По предварительным данным на 129 километре он выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с ехавшим в противоположном направлении Kia Rio. Управлявшая им 31-летняя женщина погиб» — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГИБДД по Пермскому краю.
В аварии пострадали ещё три человека. Это ребёнок, который ехал в Kia Rio и был пристёгнут в удерживающем устройстве, и ехавший в том же автомобиле 31-летний мужчина и водитель Hyundai Solaris. Все трое госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.