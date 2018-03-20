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В Госдуму внесен законопроект по изменению организационно-правовой формы пожарных подразделений
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В Госдуму внесен законопроект по изменению организационно-правовой формы пожарных подразделений 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о вопросах деятельности договорных подразделений противопожарной службы. Об этом сообщил сайт правительства.
«В целях повышения уровня материально-технического обеспечения договорных подразделений противопожарной службы законопроектом предлагаются меры по изменению организационно-правовой формы этих подразделений.
Предлагаемые изменения предполагают преобразование договорных подразделений из федеральных казенных учреждений в федеральные государственные бюджетные учреждения. Это позволит повысить уровень материально-технического обеспечения таких подразделений, оснащение их современными средствами пожаротушения», — говорится в сообщении.
Законопроект подготовлен МЧС России.
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