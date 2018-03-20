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В Казани продают историческое здание 1897 года
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В Казани продают историческое здание 1897 года 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани продают объект культурного наследия, расположенный на улице Тукая. Речь о сгоревшем здании фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы».
Аукцион пройдет 23 апреля. Начальная цена — 1 рубль 18 копеек, говорится в сообщении Минземимущества РТ.
В апреле прошлого года в историческом здании 1897 года произошел сильный пожар. Возгорание началось с мансардного этажа. Пожарным удалось локализовать огонь лишь на площади в 1 200 кв. метров. Прокуратура выяснила, что дом реставрировали без лицензии.
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