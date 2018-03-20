Под Петрозаводском неизвестные сожгли дачный дом

В Прионежском районе, подожгли дачу, ведется проверка.

19.03.2018 в пожарную часть поступил вызов о том, что в поселке Уя, горит дача.

Когда спасатели добрались до поселка, дачный дом был полностью захвачен огнем.

Спасатели столкнулись со сложностями, ведь воду пришлось брать из реки, которая находилась за километр от дома, но не смотря на это с пожаром они справились быстро. Дача повреждена огнем на 60%.

По предварительной информации, следствие считает. что это был поджог. Ведеться проверка по факту ЧП.