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Опубликованы кадры пепелища приморского приюта, где погибли 4 человека
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Опубликованы кадры пепелища приморского приюта, где погибли 4 человека 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Пожар, который поздно вечером 19 марта вспыхнул во Владивостоке, унес жизни четырех человек и полностью уничтожил приют. Кадры с места ЧП публикует телеканал «360».
Сотрудникам МЧС, приехавшим тушить пламя, удалось вывести из огня 11 человек. После этого на пепелище спасатели обнаружили тела жертв ЧП. Три человека были прикованы к кровати и не смогли самостоятельно выйти на улицу. Еще один, по словам волонтера приюта, умер в реанимации, так как до последнего помогал эвакуировать людей, сообщило РИА «Новости».
Чтобы полностью ликвидировать возгорание, охватившее крышу и стены здания, пожарным понадобилось больше пяти часов. С огнем боролись 36 человек и 11 единиц техники.
Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. После ЧП, в котором погибли четверо взрослых, следователи Приморского края завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Причины пожара сейчас устанавливаются. По одной из версий, всему виной короткое замыкание.
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