Опубликованы кадры пепелища приморского приюта, где погибли 4 человека

Пожар, который поздно вечером 19 марта вспыхнул во Владивостоке , унес жизни четырех человек и полностью уничтожил приют. Кадры с места ЧП публикует телеканал «360».

Сотрудникам МЧС , приехавшим тушить пламя, удалось вывести из огня 11 человек. После этого на пепелище спасатели обнаружили тела жертв ЧП. Три человека были прикованы к кровати и не смогли самостоятельно выйти на улицу. Еще один, по словам волонтера приюта, умер в реанимации, так как до последнего помогал эвакуировать людей, сообщило РИА «Новости»

Чтобы полностью ликвидировать возгорание, охватившее крышу и стены здания, пожарным понадобилось больше пяти часов. С огнем боролись 36 человек и 11 единиц техники.